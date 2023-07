Brasile: crollo di un edificio a Recife, bilancio sale a 14 morti e sette feriti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È di quattordici morti e sette feriti il bilancio definitivo del crollo di un edificio di quattro piani nella città di Recife, in Brasile. Lo riferiscono i vigili del fuoco locali che questa mattina hanno concluso le operazioni di soccorso tra il fango e i detriti dell'edificio crollato nella notte di venerdì, 7 luglio, a causa delle forti piogge. Il palazzo era stato interdetto per pericolo di crolli nel 2010, ma nel 2012 era stato occupato in maniera irregolare. (Brb)