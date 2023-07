Ucraina: ministro Esteri Kuleba critica garanzie di sicurezza offerte da Biden

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri dell'Ucraina, Dmytro Kuleba, ha criticato le garanzie di sicurezza che il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha offerto al suo Paese per il periodo successivo alla guerra mossagli dalla Russia. Nel corso di un'intervista che ha rilasciato all'emittente radiotelevisiva “Ard”, il titolare della diplomazia di Kiev ha lamentato che “tutti vogliono mettere sempre l'Ucraina in un piatto separato”, con la ricerca di “soluzioni alternative”. Secondo Kuleba, è invece necessario sviluppare “una soluzione olistica per un'architettura di sicurezza europea”, con il suo Paese, che “non è un peso, ma un guadagno”, membro della Nato. Al riguardo, Kuleba ha sottolineato che, senza le Forze armate dell'Ucraina, il fianco orientale dell'Alleanza atlantica “non potrebbe essere difeso”. Intanto, l'esercito dell'ex repubblica sovietica sta già difendendo questo fronte. Inoltre, l'ingresso dell'Ucraina nel Patto atlantico permetterebbe di “correggere gli errori passati della Germania e di altri Stati europei”. Pertanto, si deve guardare all'intera questione “in maniera razionale e non con la paura, con vecchi concetti e strategie”. Per Kuleba, sia Biden sia il cancelliere tedesco Olaf Scholz hanno affermato che “l'Ucraina merita garanzie di sicurezza per difendersi dall'aggressione russa, comprendendo che tali garanzie durano fino al momento in cui l'Ucraina aderisce alla Nato”. Pertanto, secondo il titolare della diplomazia di Kiev, “queste garanzie di sicurezza non devono essere viste come un'alternativa all'adesione alla Nato, ma come qualcosa che riempie quel vuoto da qui al momento in cui l'Ucraina ne diverrà membro”. Secondo Kuleba, “questo è un dettaglio molto importante che non dobbiamo dimenticare”. (Geb)