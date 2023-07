Sanità: presentato Piano nazionale malattie rare 2023-2026

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolta questo pomeriggio, presso l'Auditorium "Cosimo Piccinno" del ministero della Salute, la presentazione del Piano nazionale malattie rare (Pnmr) 2023-2026. L'evento, organizzato su iniziativa del sottosegretario alla Salute l'onorevole Marcello Gemmato, ha costituito l'occasione per illustrare più nel dettaglio le novità del Piano, alla presenza di istituzioni, società scientifiche, rappresentanze parlamentari, associazioni di pazienti e di categoria e giornalisti. "Il Piano che presentiamo oggi è frutto di un percorso che parte da lontano, animato da una comunità scientifica, associativa e soprattutto umana molto forte, dai ruoli complementari, che nel tempo ha saputo camminare insieme e più speditamente nel corso di questi ultimi anni, accelerando il raggiungimento di importanti traguardi", ha detto il sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato, nell'intervento di saluto in apertura dei lavori. "Con il Piano, dotiamo le persone con malattia rara di uno strumento di approccio terapeutico, di presa in carico e di percorso assistenziale omogeneo su tutto il territorio nazionale", ha aggiunto. (segue) (Com)