Sanità: presentato Piano nazionale malattie rare 2023-2026 (3)

- "Nei confronti delle persone affette da malattia rare c'è sempre stato un idem sentire di tutta la politica. Fin dal mio ingresso in Parlamento - ha continuato Gemmato - mi sono sempre impegnato a seguire puntualmente tutti i lavori relativi alle malattie rare e sono orgoglioso di aver contributo all'approvazione del Testo Unico nel 2021, che mi piace ricordare come uno straordinario esercizio di unitarietà della politica, che lo ha approvato all'unanimità. Ovviamente, l'accelerazione data ai lavori per l'approvazione del testo finale del Piano nazionale malattie rare (Pnmr) 2023-2026 testimonia l'attenzione che il governo ha nei confronti delle persone con malattia rara e dei loro caregivers". Con l'accordo in Conferenza Stato Regioni viene approvato insieme al Pnmr anche il riordino della Rete Nazionale delle Malattie Rare, sempre in attuazione del Testo Unico, che disciplina i compiti e le funzioni dei Centri regionali di Coordinamento, dei Centri di riferimento e dei Centri di eccellenza che partecipano allo sviluppo delle Reti di riferimento europee "Ern". Si stima che in Italia oltre 2 milioni di persone convivano con una malattia rara. In Europa una malattia si definisce rara quando colpisce non più di 5 persone su 10 mila. Ad oggi sono oltre 6 mila le malattie rare conosciute. (Com)