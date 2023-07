Egitto: inflazione di base al 41 per cento a giugno su base annua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso annuo di inflazione core, ovvero esclusi i prodotti volatili, in Egitto ha registrato il 41 per cento a giugno su base annua, rispetto al 40,3 per cento di maggio 2023. Secondo i dati dall'agenzia di statistica, Capmas, il forte aumento dei prezzi di alimenti e bevande ha portato l'inflazione annuale nelle città egiziane a un livello record a giugno al 35,7 per cento, dopo il 32,7 per cento di maggio. L'aumento dei tassi d'inflazione sta esercitando pressioni sulla Banca centrale egiziana affinché aumenti i tassi d'interesse nelle sue prossime riunioni, dopo averli mantenuti invariati nel secondo trimestre di quest'anno. La Banca centrale d'Egitto ha alzato i tassi di interesse di 800 punti base nel corso del 2022, oltre ai 200 punti base dello scorso marzo, nel tentativo di abbassare l'inflazione e di attrarre investimenti in valuta estera per contenere debito pubblico. (Cae)