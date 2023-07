Migranti: Piantedosi, più cooperazione tra Ue e Paesi africani per gestione ordinata dei flussi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La strategia italiana sull’immigrazione si poggia su due pilastri essenziali: da un lato il contrasto ai flussi irregolari, perseguito attraverso la cooperazione di polizia che mira alla prevenzione delle partenze, alla salvaguardia della vita umana e all’aumento dei rimpatri; dall’altro il potenziamento dei canali legali di ingresso e il rilancio della cooperazione allo sviluppo, a beneficio delle comunità locali. Lo ha detto il ministro degli Interni, Matteo Piantedosi, intervenendo alla conferenza internazionale “The future of the West in a fragmented world”, organizzata da Aspen Institute Italia all’ambasciata italiana a Washington. “In ambito europeo, gli obiettivi sono quelli di rafforzare la partnership tra Unione europea e i Paesi africani di origine e di transito, per un piano finalizzato alla gestione ordinata dei flussi”, ha spiegato, proponendo una soluzione per il governo di questi ultimi ispirata al cosiddetto “approccio basato sulle rotte”. (Was)