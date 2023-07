Tunisia: Piantedosi, dialogo costante, migliora cooperazione contro trafficanti e immigrazione illegale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dialogo tra le autorità italiane e tunisine ha consentito il “rilancio della cooperazione nel contrasto ai trafficanti e all’immigrazione illegale”. Lo ha detto il ministro degli Interni, Matteo Piantedosi, intervenendo alla conferenza internazionale “The future of the West in a fragmented world”, organizzata da Aspen Institute Italia all’ambasciata italiana a Washington. Valutando positivamente il “costante dialogo” con le controparti tunisine, il ministro ha spiegato che il rafforzamento della cooperazione bilaterale è avvenuto grazie anche al sostegno di un tavolo tecnico dedicato alla gestione del fenomeno migratorio che sta lavorando “concretamente” per fronteggiare le sfide comuni e sviluppare iniziative sul campo. (Was)