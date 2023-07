Italia-Libia: Piantedosi, cooperazione consolidata nei campi della sicurezza e dell’immigrazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cooperazione tra Italia e Libia è consolidata, e avviene a più livelli. Lo ha detto il ministro degli Interni, Matteo Piantedosi, intervenendo alla conferenza internazionale “The future of the West in a fragmented world”, organizzata da Aspen Institute Italia all’ambasciata italiana a Washington. “Il rinnovato slancio strategico tra i due Paesi ha anche portato alla recente sottoscrizione di una dichiarazione di intenti sul rafforzamento della cooperazione nei campi della sicurezza e dell’immigrazione”, ha detto. (Was)