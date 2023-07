Sicurezza: Piantedosi, nostra azione strategica si deve spingere fino ad Africa e Medio Oriente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia, per vocazione storica e collocazione geografica, è destinata a giocare un ruolo fondamentale nel contesto geopolitico dell’area mediterranea, dove sarà “ineludibile” adottare soluzioni concrete anche nell’ambito della sicurezza. Lo ha detto il ministro degli Interni, Matteo Piantedosi, intervenendo alla conferenza internazionale “The future of the West in a fragmented world”, organizzata da Aspen Institute Italia all’ambasciata italiana a Washington. “La profondità dell’azione strategica del nostro Paese si deve spingere fino alla fascia settentrionale e subsahariana dell’Africa e al Medio Oriente: due aree percorse da costanti tensioni, che si ripercuotono inevitabilmente anche sul continente europeo”, ha detto. (Was)