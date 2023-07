© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cina-Usa: Pechino, Washington risponda "con concretezza" a nostre preoccupazioni commerciali - Gli Stati Uniti dovrebbero rispondere con "azioni concrete" alle preoccupazioni nutrite dalla Cina sul fronte delle relazioni commerciali. È quanto si legge in una nota diramata dal ministero delle Finanze cinese a conclusione della visita che la segretaria al Tesoro Usa, Janet Yellen, ha condotto a Pechino dal 6 al 9 luglio scorsi. Una missione che si è conclusa con "colloqui produttivi" ma con nessuna intesa concreta, come era nelle attese di Washington e Pechino. "Nessuna visita potrà mai risolvere le nostre problematiche dall'oggi al domani", ha chiarito la segretaria in conferenza stampa, aggiungendo però che "questo viaggio aiuterà a costruire un canale di comunicazione resiliente e produttivo". In generale, Yellen ha espresso a nome di Washington la volontà di ascoltare la prospettiva della Cina sulle iniziative di sicurezza nazionale statunitensi, dicendosi "fiduciosa" in merito all'evoluzione del dialogo tra i due Paesi. (segue) (Res)