- Cina-Russia: Xi, Mosca e Pechino dovrebbero guidare riforma della governance globale - Cina e Russia dovrebbero guidare la riforma della governance globale. Lo ha detto il presidente cinese, Xi Jinping, al termine di un colloquio tenuto oggi a Pechino con Valentina Matviyenko, la presidente del Consiglio federale russo, la camera alta del parlamento. Xi, riporta l'emittente di Stato cinese "Cctv", ha detto che lo sviluppo delle relazioni bilaterali è "una scelta strategica compiuta sulla base degli interessi fondamentali dei rispettivi popoli e Paesi". "Mosca e Pechino dovrebbero rafforzare la comunicazione e la collaborazione all'interno dei meccanismi multilaterali come l'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai e il gruppo Brics, guidare una corretta riforma della governance globale e salvaguardare gli interessi comuni dei mercati emergenti e dei Paesi in via di sviluppo", ha aggiunto il capo di Stato cinese. "Pechino vuole continuare a lavorare con Mosca per sviluppare un partenariato strategico globale di assistenza reciproca, profonda integrazione, innovazione e cooperazione inclusiva nella nuova era", ha concluso Xi. (segue) (Res)