© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Laos: Vientiane esprime preoccupazione per bombe a grappolo ricordando sofferenze laotiani - Il Laos esprime profonda preoccupazione per l’annuncio di un possibile utilizzo di munizioni a grappolo. Lo riferisce un comunicato del ministero degli Esteri laotiano. Il Paese, ricorda la nota, è stato vittima di questo tipo di munizioni più di 50 anni fa e ancora oggi gli ordigni inesplosi continuano a rappresentare una grave minaccia per il suo popolo. Il Laos, pertanto, esorta gli Stati e altri attori ad astenersi dall’uso, dalla produzione, dal trasferimento e dallo stoccaggio di tali armi esplosive ai sensi della Convenzione internazionale sulle bombe a grappolo. (Res)