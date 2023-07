Medio Oriente: Save the Children, 1000 minori palestinesi trattenuti da militari israeliani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ogni anno, ci sono tra i 500 e i 1000 minori trattenuti nel sistema di detenzione militare israeliano. Lo ha reso noto un comunicato stampa di Save the Children, l’organizzazione internazionale che da oltre 100 anni lotta per salvare i bambini e le bambine e garantire loro un futuro, sulla base dei risultati della nuova ricerca “Injustice”. I minori palestinesi nel sistema di detenzione militare israeliano subiscono abusi fisici ed emotivi, quattro su cinque (86 per cento) sono picchiati e il 69 per cento sottoposto a perquisizione. Quasi la metà (42 per cento) è ferita al momento dell'arresto, tra le ferite ci sono quelle da arma da fuoco e fratture ossee. Alcuni denunciano violenze di natura sessuale e altri vengono trasferiti in tribunale o in centri di detenzione in piccole gabbie. “Injustice” arriva mentre il relatore speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani nei Territori palestinesi presenta al Consiglio per i diritti umani le prove sui minori palestinesi detenuti. Save the Children afferma che queste pratiche sono fonte di notevole di preoccupazione per i diritti umani da lunga data e chiede al governo di Israele di porre fine alla detenzione dei minorenni palestinesi ai sensi della legge militare e al loro processo nei tribunali militari. (segue) (Com)