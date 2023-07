Medio Oriente: Save the Children, 1000 minori palestinesi trattenuti da militari israeliani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Save the Children e un'organizzazione partner hanno consultato 228 ex minori detenuti da uno a 18 mesi in tutta la Cisgiordania e hanno scoperto che la maggior parte di loro è stata picchiata, ammanettata e bendata durante l'arresto. Inoltre, sono stati interrogati in luoghi sconosciuti senza la presenza di qualcuno che se ne prendesse cura e spesso privati di cibo, acqua e sonno, o dell'accesso all'assistenza legale. Il principale crimine presunto per queste detenzioni è il lancio di pietre, che può comportare una condanna a 20 anni di carcere per i minori palestinesi. Khalil, che è stato detenuto quando aveva 13 anni, ha dichiarato di non aver ricevuto assistenza sanitaria essenziale: "Ho avuto un infortunio alla gamba, avevo un gesso e ho dovuto gattonare per potermi muovere. Ho sentito il mio corpo lacerato. Non avevo bastoni per aiutarmi a camminare, ho continuato a chiedere aiuto ai soldati durante il trasferimento, ma nessuno mi ha aiutato". (segue) (Com)