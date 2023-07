Medio Oriente: Save the Children, 1000 minori palestinesi trattenuti da militari israeliani (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nuova ricerca segue il rapporto 2020 di Save the Children "Defenceless" e rileva che l'impatto degli abusi fisici ed emotivi durante la detenzione è aumentato vertiginosamente, con profonde conseguenze sulla capacità di recupero dei bambini. "Il soldato ha minacciato di uccidermi quando mi ha arrestato per la seconda volta – ha continuato Khalil - Mi ha chiesto: "Vuoi la stessa sorte di tuo cugino?" perché era stato ucciso. Mi ha promesso che avrei avuto la stessa sorte e sarei morto, ma che prima mi avrebbe mandato in prigione. Mi ha detto che tornerà per me e ogni giorno aspetto che arrivi quel giorno". Alcuni minori hanno riferito di ritenere che diversi tipi di abuso avessero lo scopo di spingerli ad ammettere cose non vere per incriminare gli altri, compresi i membri della famiglia. Yasmeen, la madre di Ahmed detenuto quando aveva 14 anni, ha dichiarato: "Durante l'interrogatorio, hanno convinto Ahmed a denunciare suo fratello in cambio del suo rilascio. Era ingenuo e non capiva cosa stesse succedendo. Ha detto quello che gli hanno detto di dire; pochi giorni dopo, sono venuti a casa nostra e hanno arrestato l'altro mio figlio". (segue) (Com)