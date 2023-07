Medio Oriente: Save the Children, 1000 minori palestinesi trattenuti da militari israeliani (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nuova consultazione di Save the Children ha mostrato che durante l'arresto il 42 per cento dei minori è rimasto ferito, riportando ferite da arma da fuoco e ossa rotte, e il 65 per cento è stato arrestato durante la notte, per lo più tra mezzanotte e l'alba. La metà di tutti gli arresti è avvenuta in orfanotrofio. La maggior parte dei minori ha subito livelli spaventosi di abusi fisici ed emotivi, inclusi percosse (86 per cento), minacce (70 per cento) e colpi con bastoni o pistole (60 per cento). Alcuni minori hanno denunciato violenze e abusi di natura sessuale, tra cui essere stati colpiti o toccati sui genitali e il 69 per cento ha riferito di essere stato perquisito. Il 60 per cento ha sperimentato l'isolamento per un periodo di tempo che varia da uno fino a 48 giorni. Ai minori è stato negato l'accesso ai servizi di base, il 70 per cento ha dichiarato di aver sofferto la fame e il 68 per cento ha dichiarato di non aver ricevuto alcuna assistenza sanitaria. Al 58 per cento dei minori sono state negate le visite o la comunicazione con la propria famiglia durante la detenzione. La maggior parte dei minori detenuti sono maschi – una tendenza riflessa dal sondaggio, i ragazzi rappresentano il 97 per cento degli intervistati. (segue) (Com)