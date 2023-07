Medio Oriente: Save the Children, 1000 minori palestinesi trattenuti da militari israeliani (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I minori sono sempre più incapaci di tornare completamente alla loro vita normale dopo essere stati rilasciati dalla detenzione, è aumentato dal 39 per cento al 53 per cento il numero di coloro che hanno frequenti incubi e dal 47 per cento al 73 per cento di coloro che soffrono di insonnia o hanno difficoltà a dormire, rispetto agli intervistati nel 2020. Lana, la madre di Mohammed che è stato detenuto quando aveva 14 anni, ha detto: "Dopo che mio figlio è stato rilasciato, voleva stare al mio fianco e dormire accanto a me. Si rifiutava di uscire di casa. È stata una sfida per noi. Sento che è traumatizzato. È stato arrestato martedì sera, ora ogni martedì sente che stanno venendo a prenderlo”. La ricerca di Save the Children ha anche mostrato come la cura e la speranza per il futuro dei bambini siano diminuite dal 96 per cento nel 2020 al 68 per cento nel 2023, un aumento "allarmante" in un contesto con limitato supporto psicosociale disponibile. (segue) (Com)