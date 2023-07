Medio Oriente: Save the Children, 1000 minori palestinesi trattenuti da militari israeliani (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ogni anno circa 500-700 minori palestinesi entrano in contatto con il sistema giudiziario militare israeliano. Sono gli unici minori al mondo a subire processi sistematici nei tribunali militari. La nostra ricerca mostra, ancora una volta, che sono soggetti a gravi e diffusi abusi da parte di coloro che dovrebbero prendersi cura di loro. Semplicemente non c'è giustificazione per picchiare e spogliare i bambini, trattarli come animali o privarli del loro futuro. Questa è una crisi della protezione dell'infanzia che non può più essere ignorata. Deve finire questo sistema di detenzione militare abusivo", ha dichiarato Jason Lee, direttore di Save the Children nei Territori palestinesi. Save the Children chiede al governo di Israele di rispettare i diritti dei bambini e il diritto internazionale. “Nessun minore dovrebbe essere perseguito nei tribunali militari o in qualsiasi tribunale che non rispetti il processo equo e standard di giustizia minorile. Save the Children chiede una moratoria immediata sull'arresto, la detenzione e il perseguimento dei minori da parte delle autorità militari israeliane”, si legge nella nota. (Com)