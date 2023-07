Albania: Istituto statistica, inflazione giugno cala dello 0,3 per cento rispetto a maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’inflazione in Albania è calata a giugno dello 0,3 per cento rispetto al mese di maggio, attestandosi al 4,5 per cento. Lo riporta l’agenzia di stampa “Ata”, sulla base dei dati pubblicati dall’Istituto nazionale di statistica (Instat). Dal novembre del 2022, l’inflazione nel Paese balcanico è diminuita gradualmente mese dopo mese. Prendendo invece in considerazione giugno del 2022, quando il tasso era pari al 7,4 per cento, l’inflazione ha registrato una variazione annua corrispondente al -2,9 per cento. (Alt)