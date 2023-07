Farnesina: missione del ministro Tajani a Vilnius per vertice Nato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Antonio Tajani, sarà domani e dopodomani, 11 e 12 luglio 2023, a Vilnius (Lituania) insieme al presidente del Consiglio Giorgia Meloni e al ministro della Difesa Guido Crosetto per prendere parte al vertice dei capi di Stato e di governo dell’Alleanza atlantica. Il vertice Nato di Vilnius costituisce un momento importante di riaffermazione politica dell’unità alleata e di verifica dei progressi compiuti nell’attuazione degli impegni presi al vertice di Madrid del 2022. Focus particolare sarà sul rafforzamento della postura di deterrenza e difesa nel territorio alleato in conseguenza dell’aggressione russa contro l’Ucraina.Il vicepremier Tajani prenderà parte alla riunione informale del Consiglio atlantico dei ministri degli Esteri dell’Alleanza, presieduta dal vice segretario generale della Nato Mircea Geoana, e a cui prenderanno parte anche i ministri di Bosnia Erzegovina, Georgia e Moldova, e l’Alto Rappresentante dell’Unione europea per la Politica estera e di sicurezza Josep Borrell. (segue) (Com)