Farnesina: missione del ministro Tajani a Vilnius per vertice Nato (2)

- L’incontro dei ministri degli Esteri servirà anzitutto a ribadire il continuo sostegno dell’Italia a questi Paesi e a illustrare le ripercussioni della guerra russa contro l’Ucraina sulla loro sicurezza e stabilità. La riunione permetterà anche di fare il punto sull’attuazione del sostegno pratico concordato al vertice di Madrid, e di discutere dei prossimi passi operativi. “E’ un incontro particolarmente opportuno, perché va nella direzione di un rafforzamento del nostro sostegno pratico ai partner maggiormente colpiti dalle minacce e dalle interferenze russe” ha commentato il vicepremier Tajani. Circa la guerra in Ucraina, ha aggiunto che “sta avendo ripercussioni globali in tutta la regione euro-atlantica, compreso il nostro fianco meridionale. La stabilità politica ed economica del Nord Africa, del Medio Oriente e del Sahel è gravemente compromessa dalla crescente instabilità alimentare, dalla recrudescenza del terrorismo, dai flussi migratori irregolari, dall’impatto del cambiamento climatico e, ultimo ma non meno importante, dall’influenza negativa di potenze esterne”. (Com)