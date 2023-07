Ucraina: ministro Industrie strategiche, iniziata costruzione impianto di droni turchi Bayraktar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È iniziata in Ucraina la costruzione di un impianto per la produzione di droni turchi Bayraktar. Lo ha annunciato il ministro per le Industrie strategiche ucraino, Oleksandr Kamyshin, nel corso di una diretta televisiva. "Per quanto riguarda lo stabilimento, di cui si parla da un paio d'anni in Ucraina, i lavori di costruzione sono già iniziati", ha detto Kamyshin. Il ministro ucraino ha aggiunto che sono previsti altri progetti di produzione bilaterale congiunta, senza tuttavia fornire ulteriori dettagli. (Kiu)