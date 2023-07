Croazia: Eurobarometro, aumenta sostegno alle politiche economiche Ue e all'Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I cittadini della Croazia sono maggiormente preoccupati per l'aumento dei prezzi e del costo della vita, ma sostengono fortemente l'euro e l'Ucraina. Lo riportano i risultati dell'ultimo sondaggio dell'Eurobarometro. Alla domanda su quali sono le due questioni più importanti che l'Unione europea deve affrontare in questo momento, secondo i cittadini del Paese balcanico l'aumento dei prezzi e il costo della vita vengono prima di tutto (35 per cento degli intervistati) mentre la situazione internazionale è al secondo posto (27 per cento). Più di due terzi dei croati (68 per cento) sostengono la politica economica e monetaria comune dell'euro, cinque punti percentuali in più rispetto all'inizio di quest'anno. Più della metà degli intervistati in Croazia (51 per cento) ha un'immagine positiva dell'Ue (6 per cento in più rispetto all'inizio dell'anno). I cittadini croati sostengono la politica energetica comune (76 per cento) e la politica estera comune (74 per cento) dell'Unione. Un ulteriore allargamento è sostenuto dal 72 per cento dei croati mentre a livello dell'Ue, questo sostegno è del 53 per cento. La stragrande maggioranza dei croati (82 per cento) sostiene gli aiuti finanziari all'Ucraina. L'81 per cento è favorevole alle sanzioni economiche contro la Russia. Il finanziamento e l'approvvigionamento di attrezzature militari per l'Ucraina è sostenuto dal 72 per cento dei croati. Lo status di candidato per l'Ucraina è sostenuto dall'83 per cento degli intervistati e l'accoglienza delle persone in fuga dalla guerra è sostenuta dal 91 per cento degli intervistati. Il 90 per cento degli intervistati infine sostiene che la riduzione della dipendenza dell'Ue dalle fonti energetiche russe debba avvenire il più rapidamente possibile. (Seb)