Torino: Rosso e Fontana (FI), indice gradimento Lo Russo certifica fallimento politiche del Pd

- Il crollo di 5,7 punti percentuali nell’indice di gradimento dei Sindaci italiani incassato quest’oggi da Stefano Lo Russo è la dimostrazione che non era una nostra percezione il fallimento delle sue politiche nel capoluogo Torinese ma che anche i Torinesi stanno comprendendo che l’amministrazione del capoluogo Piemonte è completamente allo sbando. Lo hanno affermato in una nota Roberto Rosso e di Marco Fontana, rispettivamente coordinatore provinciale e comunale di Forza Italia a Torino commentando i dati pubblicati oggi dal 'Sole 24 Ore'. "Più attenta a ‘fare politica’ su temi nazionali ed etici che non ad affrontare i veri nodi irrisolti della Città. Il sindaco continua a non occuparsi infatti dei problemi reali che affliggono le famiglie Torinesi. (segue) (Rpi)