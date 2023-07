© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questa destra perderà se non saprà ridurre le tasse, gestire l’immigrazione, essere credibile in Europa. Non per qualche complotto vero o presunto che sia. Buttate giù le tasse, se vi riesce". Lo scrive nella sua consueta Enews il leader di Italia viva, Matteo Renzi. (Rin)