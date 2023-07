Lavoro: Renzi, Landini fa opposizione a provvedimenti nostro governo piuttosto che a Meloni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Maurizio Landini spiega oggi perché per lui il salario minimo è 'solo l’inizio' di una serie di battaglie per superare il Jobs act. L’obiettivo di certa sinistra è come al solito la nostra politica sul lavoro: Jobs act, Industria 4.0, Irap costo del lavoro, Pir, super ammortamento, eccetera… Landini è così: anziché far opposizione alla Meloni preferisce farla al ricordo del nostro governo". Lo scrive nella sua Enews il leader di Italia viva, Matteo Renzi. "Contento lui - aggiunge -, contenti tutti. Io preferisco l’idea della partecipazione dei lavoratori agli utili". (Rin)