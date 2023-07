Migranti: Osservatorio Idos-Isp, nel Lazio -2,7 per cento presenze per diversi fattori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2021, per la prima volta da quando l'Italia è un Paese interessato dai flussi migratori, il numero degli stranieri residenti nel Lazio è calato, attestandosi a 618.142 persone pari al il 10,8 per cento della popolazione complessiva a fronte di una percentuale, su base nazionale, dell'8,5 per cento. La diminuzione dei migranti nel Lazio è pari a 17.427 unità e la flessione è del -2,7 per cento, in linea con la media nazionale. È quanto emerge dal 18mo rapporto "Osservatorio sulle migrazioni a Roma e nel Lazio" redatto dal centro studi Idos e dall'istituto di studi politici San Pio V (Isp), e presentato oggi a Roma. Tra le ragioni del calo rilevato c'è in parte il cambiamento nella metodologia del censimento, ma soprattutto la riduzione del saldo naturale (differenza tra nati e morti) e del saldo migratorio (differenza tra stranieri in entrata e in uscita dal territorio nazionale), oltre che effetti a medio termine della pandemia e delle sue conseguenze: inclusi rallentamenti e difficoltà nel perfezionamento delle pratiche di iscrizione anagrafica dovuti alla ridotta o più difficoltosa operatività degli uffici pubblici. (Rer)