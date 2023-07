Usa: giudice del Kansas sospende permesso a persone transgender di cambiare sesso sulle patenti di guida

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un giudice del tribunale statale del Kansas ha ordinato la sospensione del permesso alle persone transgender di cambiare il loro sesso sulla patente di guida. Secondo quanto riferito dalla stampa locale, il giudice distrettuale Teresa Watson ha emesso l'ordine tre giorni dopo che il procuratore generale Kris Kobach ha citato in giudizio due funzionari dell'amministrazione del governatore democratico Laura Kelly per la decisione di cambiare le patenti di guida per le persone transgender in modo che l'elenco del sesso corrisponda alle loro identità di genere. Kobach sostiene che una legge - entrata in vigore lo scorso 1 luglio - impedisca tali modifiche e richieda allo Stato di annullare qualsiasi precedente modifica nei suoi registri. L'ordine rimarrà in vigore per un massimo di due settimane, anche se Watson può estenderlo. (Was)