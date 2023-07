Liguria: infrastrutture ed economia del mare per continuare a far crescere il Pil

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Liguria è un territorio dinamico, competitivo su scala nazionale ed internazionale e fortemente orientato all'innovazione. A dirlo sono i risultati della settima edizione del Rapporto Strategico "Liguria 2030", realizzato da The European House - Ambrosetti con il supporto di Regione Liguria e presentato oggi a Rapallo. Un territorio impervio, ortograficamente complesso, ma che rappresenta un valore aggiunto per il Paese, grazie soprattutto dalla vocazione internazionale che le viene anche dalla presenza di uno dei porti principali del nostro Paese, quello di Genova. Guardando alle stime preliminari, nel 2023 è prevista una crescita del Pil regionale pari all'1,5 per cento contro l'1,3 per cento dell'Italia attualmente previsto da Banca d'Italia. Questo grazie in particolare all’export, che ha rappresentato un fattore di spinta alla crescita della Regione nel 2022, con un tasso del +33 per cento contro una media nazionale del +20 per cento che ha permesso alla Regione di superare per la prima volta i 10 miliardi di Euro. Ma nell’ottica della crescita futura, fondamentali saranno le infrastrutture regionali. (segue) (Rin)