Liguria: infrastrutture ed economia del mare per continuare a far crescere il Pil (2)

- Il completamento delle opere in corso di realizzazione, infatti, avrà un impatto significativo per l'economia ligure che si traduce in un aumento stimato del Pil regionale di 3,9 miliardi di euro al 2025 rispetto al 2019 (quantificabile in una crescita del 7,8 per cento rispetto al 2020, anno di partenza degli interventi infrastrutturali considerati), fino ad un aumento del +13,7 per cento al 2030 (per un valore di 6,8 miliardi di Euro aggiuntivi). In questo, l’economia del mare, inevitabilmente, riveste un ruolo di primo piano, considerando anche il fatto che la Liguria rappresenta la prima regione per incidenza percentuale delle imprese del settore sul totale, 10,5 per cento contro il 3,8 per cento della media nazionale. Fondamentale, dunque, sostenere il settore ed in questo, Fincantieri, vuole essere accanto agli armatori. “Abbiamo preso la sfida - ha chiarito l’amministratore delegato del gruppo, Pierroberto Folgiero - di aiutare gli armatori e quindi essere, su temi come le nuove motorizzazioni e la nave digitale, da pionieri e catalizzatori, dimostrando di avere un’economia di scala e di scopo”. Nel nuovo piano industriale, ha poi ricordato, il primo sforzo “è stato abbassare le emissioni su tutte le parti della nave diversa dalla sala macchina: il 30 per cento verrà ridotto così, nei tempi previsti dal Fit for 55. Inoltre “il gas naturale liquefatto, Lng, è una tecnologia matura e disponibile” che consentirà di arrivare “al 55 per cento di riduzione delle emissioni”. (segue) (Rin)