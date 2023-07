Liguria: infrastrutture ed economia del mare per continuare a far crescere il Pil (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ma nel quadro complessivo delle infrastrutture, un ruolo di primo piano lo gioca necessariamente il trasporto regionale su rotaia. A parlarne è stato l’amministratore delegato di Trenitalia, Luigi Corradi, ricordando la “piccola grande rivoluzione” in corso: “La flotta è stata svecchiata e la Liguria sarà fra le Regioni con un’età media dei mezzi di 5 anni per il trasporto regionale”. Allo stesso modo “è aumentata la frequenza dei mezzi e questo consentirà, specie nella provincia di Genova, di usufruire dell’infrastruttura come una metropolitana”. Infine, ha ricordato, si sta progettando come “collegare meglio Genova con Milano, Torino e Roma”. Una linea sposata anche dal viceministro alle Infrastrutture ed i trasporti, Edoardo Rixi, che ha ribadito l’impegno del governo ad affrontare la questione, che vuol dire anche “riuscire a programmare meglio il trasporto regionale su media e lunga distanza, in maniera coordinata”. Per farlo “dobbiamo mettere insieme le esigenze del trasporto locale, contemperando l’aumento del traffico sia locale che a lunga percorrenza”, ha rimarcato ricordando che in Liguria “realizzare nuove opere è complesso ed oneroso” ma si possono “gestire i flussi sulle attuali, anche orientando il traffico”. Per il presidente della Regione, Giovanni Toti, è evidente “l’impatto strategico che potranno avere da un lato la realizzazione delle infrastrutture come il Terzo Valico o la Diga, e, dall'altro, i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Fondo complementare per oltre 6 miliardi di euro”. Anche perché, ha ricordato, la Liguria “è tra le Regioni più avanti nella progettazione degli interventi e questo ci garantisce un vantaggio importante che ci fa guardare con fiducia ai prossimi anni”. (Rin)