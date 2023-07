Migranti: Osservatorio Idos-Isp, tra Roma e provincia calo -3,4 per cento presenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'area tra Roma e i 120 Comuni della Città metropolitana è il territorio del Lazio che traina il calo del numero di stranieri residenti nel Lazio. A fronte di una media regionale del -2,7 per cento, l'area metropolitana di Roma nel 2021 registra un -3,4 per cento pari a 17.339 unità sul totale delle 17.427 unità che determinano il calo in tutta la regione. È quanto emerge dal 18mo rapporto "Osservatorio sulle migrazioni a Roma e nel Lazio" redatto dal centro studi Idos e dall'Istituto di studi politici San Pio V (Isp), e presentato oggi a Roma. Il calo ha coinvolto soprattutto le donne (-13.688) la cui quota sul totale dei residenti stranieri resta però maggioritaria (51,4 per cento). Anche per l'area romana si tratta della prima diminuzione della popolazione straniera dopo oltre 20 anni, durante i quali la crescita era stata ininterrotta e la popolazione straniera era quasi quadruplicata. (Rer)