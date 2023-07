Migranti: Osservatorio Idos-Isp, nel Lazio -8 per cento nascite e +15,9 per cento decessi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2021 nel Lazio si è registrato tra gli stranieri un calo delle nascite, -8,0 per cento, a fronte di una media nazionale di -4,8 per cento, e un aumento dei decessi del +15,9 per cento, a fronte di un +8,6 per cento in Italia. Se nel 2010 si contavano circa 90 figli ogni 1.000 donne straniere, nel 2021 il numero scende a 30 figli ogni mille donne. È quanto emerge dal 18mo rapporto "Osservatorio sulle migrazioni a Roma e nel Lazio" redatto dal centro studi Idos e dall'istituto di studi politici San Pio V (Isp), e presentato oggi a Roma. Tra le cause c'è l'aumento delle acquisizioni di cittadinanza italiana e la convergenza dei comportamenti riproduttivi tra stranieri e italiani. Nonostante il trend decrescente, il saldo naturale degli stranieri resta positivo anche nel 2021 (+4.059 unità), a differenza di quello degli italiani, diminuito di 30.761 unità. (Rer)