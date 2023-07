Migranti: Osservatorio Idos-Isp, nel Lazio 80,7 per cento vive tra Roma e provincia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'80,7 per cento dei cittadini stranieri che vive nel Lazio si concentra tra Roma e provincia (498.958). Il 67,9 per cento vive nel capoluogo (più di 2 su 3) e per il 32,1 per cento negli altri Comuni della Città metropolitana. La quota residua (119.184 persone) vive nelle altre province: 8,5 per cento a Latina (52.718), 4,8 per cento a Viterbo (29.870), 3,8 per cento a Frosinone (23.377) e 2,1 per cento a Rieti (13.219). È quanto emerge dal 18mo rapporto "Osservatorio sulle migrazioni a Roma e nel Lazio" redatto dal centro studi Idos e dall'istituto di studi politici San Pio V (Isp), e presentato oggi a Roma. (Rer)