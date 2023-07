Migranti: Osservatorio Idos-Isp, nel Lazio 186 cittadinanze, un terzo proviene da Romania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Lazio sono presenti 186 cittadinanze, ma è la Romania, con oltre 196 mila residenti (+3.490) a rappresentare quasi un terzo degli stranieri presenti sul territorio (31,8 per cento. Il secondo gruppo più presente è quello dei filippini (-2 mila) con una quota del 6,9 per cento. Seguono bangladesi (6,5 per cento) e indiani (5,1 per cento). Tra i primi 15 gruppi nazionali, oltre ai romeni crescono solo nigeriani e pakistani. È quanto emerge dal 18mo rapporto "Osservatorio sulle migrazioni a Roma e nel Lazio" redatto dal centro studi Idos e dall'istituto di studi politici San Pio V (Isp), e presentato oggi a Roma.(Rer)