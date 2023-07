Bielorussia-Russia: premier Holovchenko, sviluppiamo cooperazione nell'aviazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Bielorussia e la Russia firmeranno un memorandum sulla cooperazione nel settore dell'aviazione. Lo ha annunciato il premier della Bielorussia, Roman Holovchenko, nel corso di un intervento alla fiera dell'innovazione tecnologica dell'industria Innoprom, a Ekaterinburg. "Le nostre imprese bielorusse stanno eseguendo con successo una serie di ordini dell'industria aeronautica russa per la produzione di unità di assemblaggio per aeromobili fabbricati in Russia (...) Dopo aver lavorato in questo settore, comprendendo meglio le reciproche capacità, siamo giunti alla decisione congiunta di ampliare gli orizzonti di questa cooperazione", ha affermato Holovchenko. (Rum)