Myanmar: stampa, ministro Esteri thailandese a Naypyidaw prima di ministeriale Asean

- Il ministro degli Esteri thailandese, Don Pramudwinai, si è recato a Naypyidaw ieri per incontrare alti funzionari del governo militare del Myanmar. Lo riferisce “The Irrawaddy”, sito di informazione pubblicato da esuli birmani in Thailandia. Non si conoscono i dettagli dei colloqui, scrive la testata, sottolineando che la visita precede quella a Giacarta, in Indonesia, per la riunione ministeriale dell’Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean), alla quale il ministro degli Esteri della giunta del Myanmar, Than Swe, non è stato invitato. A giugno il governo di Bangkok, uno dei più vicini alla giunta, ha ospitato un incontro informale dei ministri degli Esteri dell’organizzazione teso a riallacciare il dialogo con Naypyidaw. All’incontro hanno partecipato rappresentanti di Brunei, Cambogia, Laos, Filippine e Vietnam. Oltre alla Thailandia, solo la Cambogia è stata rappresentata dal suo ministro degli Esteri. Malesia e Singapore non hanno inviato alcun delegato. Tra i partecipanti, inoltre, c’erano funzionari di India e Cina. (segue) (Fim)