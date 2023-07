Myanmar: stampa, ministro Esteri thailandese a Naypyidaw prima di ministeriale Asean (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri della Thailandia ha annunciato che il suo titolare sarà a Giacarta da oggi al 14 luglio e che prenderà parte a 17 incontri ministeriali per promuovere la cooperazione in vari ambiti, tra cui la lotta all’inquinamento e alla criminalità transnazionale e la crescita sostenibile. Inoltre, essendo la Thailandia il Paese coordinatore per le relazioni tra l’Asean e il Giappone per il periodo 2021-2024, Don avrà una riunione con l’omologo giapponese, Yoshimasa Hayashi, in vista della celebrazione del 50mo anniversario delle relazioni Asean-Giappone e del vertice commemorativo che si terrà a Tokyo a dicembre. Il ministro thailandese sarà ricevuto dal presidente indonesiano, Joko Widodo, e avrà colloqui bilaterali con omologhi. (Fim)