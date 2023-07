Sociale: libreria di oltre 24 mila audiolibri per ciechi e ipovedenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti, l'associazione che da oltre 100 anni promuove in tutta Italia l’uguaglianza dei diritti per donare luce alle persone cieche, ipovedenti e con disabilità plurime, annuncia la disponibilità della nuova Skill "Libro in voce", realizzata con il supporto di Amazon. E' quanto si legge in una nota. Attraverso la Skill "Libro in voce", disponibile su tutti i dispositivi con integrazione Alexa, gli iscritti al Servizio nazionale del libro parlato potranno accedere ad una libreria di oltre 24 mila audiolibri, tra i quali i cult dell’ultimo secolo come "Harry Potter" e tanti grandi classici della letteratura, come "Don Chisciotte della Mancia" e "Le petit prince", disponibile anche in lingua originale. Per iniziare, basterà dire "Alexa, apri libro in voce" e, tramite l’assistente vocale di Amazon, la Skill riprodurrà gli audiolibri. I contenuti, strutturati e resi accessibili alle persone cieche e ipovedenti tramite un apposito standard disponibile solo per il Cnlp (Centro nazionale del libro parlato) - continua la nota - si integreranno a una grande varietà di comandi. Gli utenti potranno, infatti, cercare libri specifici tramite nome dell’autore e titolo del libro. Potranno, inoltre, spostarsi avanti e indietro di minuti specifici o di intere tracce, mettere in pausa per poi continuare la lettura a loro piacimento, oltre ad aggiungere segnalibri per riprendere l’ascolto in un secondo momento e domandare alla Skill a quale punto della lettura si è arrivati. La Skill "Libro in voce" è pensata per garantire un’esperienza completa tramite la voce, oltre a offrire un’interfaccia utente accessibile e attivabile tramite touch su dispositivi Amazon Echo con schermo. (segue) (Com)