Pnrr: Sbrollini (Az-Iv), imperativo spendere tutte le risorse per i più fragili

- Spendere in trasparenza tutte le risorse del Pnrr “è un imperativo. Lo è ancora di più farlo con i fondi destinati alle persone più fragili, l'1,45 miliardi che il piano riserva a anziani non autosufficienti, persone con disabilità e senza fissa dimora". Lo ha detto la senatrice di Italia viva-Azione Daniela Sbrollini, vicepresidente della commissione Affari sociali e sanità del Senato. "Come denunciano Il Forum del terzo settore e Openpolis, mancano all'appello 133 milioni di euro, che non sono stati ancora assegnati. Proprio la mancanza di trasparenza – ha spiegato Sbrollini – è una delle principali criticità: difficile capire le cause della mancata assegnazione, ma anche essere certi che le risorse attribuite ai territori abbiano poi un reale impatto sulla vita delle persone”. “Vista l'importanza e la delicatezza degli interventi, barriere architettoniche, conversione delle Rsa, e aiuto ai circa 96 mila senza fissa dimora – ha concluso –, chiediamo al governo di prestare particolare attenzione alle spese sociali e di coinvolgere di più il Terzo settore". (Rin)