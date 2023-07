Cina: Wang Yi ha ricevuto a Pechino ex segretario generale Onu Ban Ki-moon

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore della commissione Esteri del comitato centrale del Partito comunista cinese, Wang Yi, ha ricevuto oggi a Pechino il presidente del Forum di Boao per l'Asia, già segretario delle Nazioni Unite, Ban Ki-moon. Lo riferisce l'agenzia di stampa statale "Xinhua", precisando che Ban ha partecipato alla prima sessione ad alto livello del Forum sull'azione globale per lo sviluppo condiviso, al via oggi nella capitale cinese. In qualità di presidente del Forum di Boao per l'Asia, la Cina auspica che Ban continui a esercitare una "influenza positiva" e lavori per lo sviluppo e la pace regionali, ha detto Wang, che si è soffermato anche sulle relazioni bilaterali con la Corea del Sud. A tal proposito, la leadership cinese auspica che Seul collabori per superare le "difficoltà temporanee" e ampli le prospettive di sviluppo del rapporto bilaterale. Le parti hanno discusso anche gli ultimi sviluppi nella Penisola coreana e altre questioni di interesse comune. (segue) (Cip)