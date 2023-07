Cina: Wang Yi ha ricevuto a Pechino ex segretario generale Onu Ban Ki-moon (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al Forum sull'azione globale per lo sviluppo condiviso partecipano rappresentanti da 130 Paesi, incluso il primo ministro delle Isole Salomone, Manasseh Sogavare. Il forum è incentrato sulle Iniziative promosse dalla Cina a livello globale, con panel dedicati alla riduzione della povertà e sicurezza alimentare; cambiamento climatico e sviluppo verde; finanziamento allo sviluppo; e interconnessione nell'era digitale. Nel messaggio inviato alla conferenza, il presidente cinese Xi Jinping ha ribadito l'importanza dello "sviluppo condiviso per costruire un mondo migliore". La Cina, ha annunciato il presidente, continuerà a promuovere il miglioramento e l'attuazione dell'Iniziativa per lo sviluppo globale in modo da contribuire alla realizzazione degli obiettivi previsti dall'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile. (Cip)