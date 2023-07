G7: ambasciatrice Zappia, presidenza italiana può riportare una pace giusta in Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidenza di turno italiana del G7 può avere un ruolo cruciale nel creare le condizioni necessarie per riportare una pace giusta in Europa, combattendo al contempo la frammentazione sul piano internazionale. Lo ha detto l’ambasciatrice d’Italia negli Stati Uniti, Mariangela Zappia, aprendo la conferenza internazionale “The future of the West in a fragmented world”, organizzata alla rappresentanza diplomatica a Washington da Aspen Institute Italia, in collaborazione con la Camera di commercio Usa in Italia. “L’Italia è tra i partner più importanti degli Stati Uniti: insieme stiamo sostenendo l’Ucraina contro l’invasione russa, e possiamo lavorare per riportare la sicurezza nei cinque continenti”, ha detto, sottolineando il ruolo che l’Italia può giocare in aree come l’Africa o i Balcani. “La nostra proiezione nell’Indo-Pacifico, così come la nostra influenza nel continente latinoamericano, fa dell’Italia un partner perfetto per costruire una rete di alleanze, partnership e cooperazione che sarà al centro del processo di globalizzazione”, ha concluso. (Was)