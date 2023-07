Africa: Hrw, oleodotto Uganda-Tanzania ha devastato la vita di migliaia di persone (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hrw ha affermato di aver condotto oltre 90 interviste all'inizio di quest'anno, comprese 75 famiglie sfollate in cinque distretti dell'Uganda. L'oleodotto Eacop ha già attirato le critiche dei sostenitori dell'energia pulita e di altri gruppi per i diritti i quali denunciano che il progetto ha causato sfollamenti di massa e rovinerà più aree ecologicamente sensibili lungo il suo percorso in entrambi i Paesi. Le organizzazioni hanno quindi esortato i finanziatori di tutto il mondo a non aiutare a finanziare il progetto e alcune banche hanno promesso di non partecipare al suo finanziamento. Con un costo previsto di 3,5 miliardi di dollari, l'oleodotto Eacop - una volta realizzato - trasporterà il greggio dai giacimenti petroliferi nell'ovest dell'Uganda attraverso la Tanzania fino al porto marittimo di Tanga nell'Oceano Indiano, per una lunghezza di 1.445 chilometri. I lavori preliminari sono iniziati all'inizio di quest'anno e il completamento del gasdotto è previsto per il 2025. (Res)