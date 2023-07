Comuni: Corrotti (Fd'I), Gualtieri continua a sprofondare senza sosta dall'inizio del suo mandato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gradimento verso il sindaco di Roma Roberto Gualtieri "continua a sprofondare senza sosta dall'inizio del suo mandato". Così Laura Corrotti, consigliere regionale Fratelli d'Italia e presidente commissione urbanistica, politiche abitative e rifiuti. "Dai rifiuti ai trasporti, i romani non perdonano veder la città ridotta in queste condizioni e lo fanno crollare di oltre dieci punti, col 50 per cento di gradimento nella classifica pubblicata da Il Sole 24 Ore. L'ex sindaca Raggi era al 67 per cento il giorno della sua elezione e già dopo un anno, nel 2017, perse il 23,2 per cento dei consensi, con il gradimento fermo al 44 per cento. Risultò poi la seconda sindaca più 'odiata' d'Italia. Se questo è solo l'inizio, anche Gualtieri è sulla buona strada", conclude. (Com)