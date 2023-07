Giustizia: Santalucia (Anm), magistrati non fanno politica, accusa anonima e totalmente infondata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Che "fasce della magistratura facciano politica" e "guardino alle europee" è "un'accusa totalmente infondata", ma anche "generica e anonima". Lo ha detto il presidente dell’Associazione nazionale magistrati (Anm), Giuseppe Santalucia, a Sky Tg24. L'Anm nega "in radice ogni fondatezza a questa accusa", rispetto alla quale "siamo rimasti attoniti" e abbiamo ritenuto "di chiarire i fatti per come sono. Fascia? Nessuna fascia, nessun magistrato", ha ribadito Santalucia per poi concludere che con questa accuse "si dà un messaggio totalmente sbagliato all'opinione pubblica e questo andava chiarito". (Rin)