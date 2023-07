Italia-Usa: ambasciatrice Zappia, ben posizionati per affrontare insieme sfide di un periodo complesso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il mondo sta attraversando un periodo di “estrema complessità”. Lo ha detto l’ambasciatrice d’Italia negli Stati Uniti, Mariangela Zappia, aprendo la conferenza internazionale “The future of the West in a fragmented world”, organizzata alla rappresentanza diplomatica a Washington da Aspen Institute Italia, in collaborazione con la Camera di commercio Usa in Italia. “L’Occidente e la comunità transatlantica sono tornati ad avere un ruolo centrale, come forza trainante di un mondo libero e democratico: solo un approccio coordinato e risoluto, da parte di Paesi che condividono gli stessi valori, può plasmare un nuovo ordine mondiale, garantendo una distribuzione equa del valore, una crescita sostenibile nel lungo termine e lo sviluppo tecnologico”, ha detto, sottolineando le sfide legate alla necessità di rafforzare l’architettura globale di sicurezza, governare la rivoluzione digitale, reinventare il mix energetico dei Paesi in un’ottica di sostenibilità e “affrontare il fattore Cina nella regione indopacifica”. Tutte queste, ha aggiunto, sono “nostre responsabilità, e Italia e Stati Uniti sono ben posizionati per collaborare e contribuire a questi processi”. (Was)