Milano: Frassinetti, entrare in centro è diventato un lusso, il sindaco di ripensi

- Stamattina Fratelli d'Italia ha organizzato un presidio per protestare contro l'aumento di "Area C" da 5 a 7,5 euro e la sua estensione anche al sabato e alla domenica. "Ormai entrare in centro a Milano è diventato un lusso che non tutti possono permettersi. Penso ai milanesi, ma anche ai tanti artigiani e lavoratori che vengono da fuori e che non possono sobbarcarsi questa ulteriore spesa. Il Sindaco ci ripensi e annulli questo assurdo aumento" dichiara l'on. Paola Frassinetti, sottosegretario all'Istruzione e al merito che ha partecipato alla manifestazione di stamattina. (Com)