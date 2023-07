Rpt-Imprese: Costa Crociere lancia nuovo modo di vivere gli itinerari lunghi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In vacanza con le Costa Voyages non ci sarà modo di annoiarsi, perché anche l'intrattenimento sarà eccezionale, grazie a partnership speciali. Rolling Stone, punto di riferimento del mondo della musica, salirà a bordo delle navi Costa per proporre uno spettacolo musicale esclusivo. Mentre gli esperti di Canon, brand giapponese che rappresenta l'eccellenza della fotografia mondiale e dell'innovazione tecnologica, coinvolgeranno gli ospiti in appuntamenti dedicati alla fotografia, in cui spiegheranno come scattare ricordi indimenticabili delle proprie vacanze. Le Costa Voyages possono contare sulla collaborazione con la Federazione Italiana Bridge, per una full immersion nel bridge. Alla presenza dei giocatori esperti della federazione, gli ospiti più abili potranno sfidarsi in un torneo, mentre per i giocatori alle prime armi sono previsti workshop dedicati per imparare tutti i segreti del gioco. Per gli amanti del glamour, Costa proporrà tre serate eleganti in crociera. La prima è una serata di Gala, al Grand Bar, in cui poter ballare con gli ufficiali di bordo. La seconda è la Fashion Night, una sfilata in cui saranno protagonisti gli ospiti, che si sfideranno sul red carpet del Grand Bar in una gara all'ultima moda, seguita da dj set. La terza è la Glamour Night, una competizione di ballo, tra tango, walzer, rumba e cha-cha-cha, in cui mettere a frutto le lezioni tenute dai maestri di bordo durante il giorno. Anche in questo caso l'abito elegante sarà d'obbligo. Inoltre, nelle Costa Voyages verranno organizzati giochi dagli anni '60 ai '90, come l'Intervista Doppia alle coppie, il Musichiere e il C-Music, con quiz, sfide e aste musicali, oltre a tanti workshop e laboratori per i più creativi. Infine, si potrà vivere l'emozione di una visita guidata alla scoperta del dietro le quinte della nave, tra cucine, ponte di comando, crew bar e altri spazi. (Com)