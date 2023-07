Difesa: Forze armate tedesche e olandesi ordinano a Rheinmetall 3.058 Caracal

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze armate di Germania e Paesi Bassi hanno ordinato 3.058 mezzi d'assalto leggeri aviotrasportabili Caracal al conglomerato per la difesa tedesco Rheinmetall. Secondo quanto comunicato dallo stesso gruppo, il contratto quadro ha un valore di 1,9 miliardi di euro. La consegna dei primi veicoli è prevista per i primo trimestre del 2024, con le forniture in serie che inizieranno nel 2025. La Germania riceverà 2.054 esemplari, mentre 1.004 andranno ai Paesi Bassi. “Come primo passo, è stato piazzato un ordine per 1.058” Caracal dal valore di circa 807 milioni di euro. Nel caso della Germania, l'acquisto verrà finanziato dal fondo speciale per le Forze armate. Istituito dal governo tedesco nel 2022 a seguito dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, tale strumento ha una dotazione nominale di 100 miliardi di euro. Il Caracal è prodotto da Rheinmetall con altri due aziende tedesche, il gruppo automobilistico Mercedes-Benz e Armoured Car Systems (Acs), società per la difesa. Dotato di quattro ruote motrici, il mezzo è stato sviluppato per soddisfare le necessità delle truppe aviotrasportate e dei reparti per le operazioni speciali. Il Caracal può montare mitragliatrici e missili anticarro. (Geb)